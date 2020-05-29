ليبيا: الجيش الليبي يكشف تفاصيل غارات تاجوراء

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، تفاصيل سلسلة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة تاجوراء، ضاحية طرابلس الشرقية.وفي تصريحات صحفية، قال العميد خالد المحجوب، إن "سلاح الجو الليبي شن سلسلة غارات عنيفة على تمركزات الإرهابيين ومخازن ذخيرة مجلوبة حديثا من تركيا، في منطقة تاجوراء،" مضيفا أن الضربات "كانت دقيقة على معسكر رحبة الدروع التابع للإرهابي بشير البقرة، المتعاون مع تنظيم داعش في ليبيا، والذي يوفر المأوى لأغلب قادة التنظيم الإرهابي في تاجوراء."ولفت المحجوب إلى أن القوات المسلحة الليبية "نجحت في صد محاولة تقدم جديدة للمليشيات في محاور جنوب طرابلس، وقتلت قيادي بمليشيات مصراته يدعى حكيم الزواوي".كما أوضح أن القوات المسلحة الليبية "نجحت في توجيه ضربات متتالية للمليشيات في محور وادي الربيع بطرابلس، مما أسفر عن مقتل 3 قادة ميدانيين تابعين للميليشيات، بالإضافة إلى تدمير طليعة المرتزقة في محور عين زارة جنوبي طرابلس."وأكد المحجوب أن الجيش الليبي "لا يزال يحافظ على كل مواقعه الأخيرة التي سيطر عليها في كل محاور القتال بطرابلس وجنوب شرق مصراتة".(نوفا)