Afghanistan: conclusioni Consiglio Ue, sostegno politico verso pace e stabilità, ma rispettare valori democratici (2)

- L'Ue, in linea con l'appello presentato dal segretario generale delle Nazioni Unite il 23 marzo 2020, chiede un immediato cessate il fuoco umanitario per concentrare gli sforzi sulla lotta contro la pandemia di Covid 19 e salvare vite umane da tutte le parti. Tutti gli attori politici in Afghanistan dovrebbero contribuire a mitigare le ricadute della pandemia di Covid 19 e cooperare per creare un contesto generale per affrontarlo. Le conclusioni sottolineano che l'Ue è pronta a fornire sostegno politico e finanziario al popolo afgano. Nello specifico a sostenere la Conferenza di impegno ministeriale di Ginevra; a rafforzare l'assistenza dell'Ue per affrontare la pandemia di Covid 19; a utilizzare tutti gli strumenti disponibili in piena cooperazione e complementarità con le Nazioni Unite, la Nato e i partner regionali, per contribuire alla stabilizzazione del paese; a sostenere la riforma istituzionale e il rafforzamento delle capacità, anche nei settori della sicurezza e della difesa, basati sui principi di governance democratica e sui diritti umani; a dare assistenza nel reinserimento degli ex combattenti, nonché delle loro famiglie, delle vittime dei conflitti e dei più vulnerabili, anche attraverso programmi specializzati di protezione dei minori; a promuovere la cooperazione regionale, la stabilità, la pace, il commercio e la connettività sostenibile in linea con il documento "Collegare l'Europa e l'Asia - Elementi fondamentali per una strategia dell'Ue" adottato dal Consiglio Affari esteri nell'ottobre 2018. (Beb)