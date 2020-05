Usa: Unione africana su violenze Minneapolis, stop a “pratiche discriminatorie” contro afroamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, ha condannato la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dopo essere stato fermato dalla polizia lo scorso lunedì 25 maggio a Minneapolis, deplorando le “pratiche discriminatorie” messe in atto contro i cittadini afroamericani degli Stati Uniti. “Ricordando la storica risoluzione dell'Oua (Organizzazione dell'unità africana) sulla discriminazione razziale negli Stati Uniti, approvata dai capi di Stato africani in occasione della prima Assemblea dell'Oua al Cairo, in Egitto, dal 17 al 24 luglio 1964, ribadisco la condanna da parte dell'Ue delle pratiche discriminatorie contro i cittadini neri degli Stati Uniti. Esorto inoltre le autorità degli Stati Uniti d'America a intensificare gli sforzi per garantire la totale eliminazione di tutte le forme di discriminazione basate sulla razza o l'origine etnica”, ha affermato Faki in una nota. George Floyd, 46 anni, è stato ucciso lunedì scorso dalla polizia dopo essere stato arrestato con l'accusa di aver utilizzato una banconota falsa. Il governatore dello Stato Usa del Minnesota, Tim Walz, ha mobilitato la Guardia Nazionale per soffocare le proteste e i saccheggi che si sono protratti nelle scorse ore nel quartiere di Longfellow di Minneapolis, dove numerosi edifici commerciali e automobili sono stati dati alle fiamme, vandalizzati e saccheggiati. (Res)