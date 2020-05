Roma: agli arresti domiciliari si allontana in auto con un amico, fermata 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri gli agenti del commissariato Fidene hanno arrestato una donna di 29 anni per aver violato gli arresti domiciliari ai quali era sottoposta per un precedente reato. E.X., queste le sue iniziali, viaggiava in compagnia di un amico a bordo di una Smart quando, arrivata in via Elsa De Giorgi dove la polizia aveva organizzato un normale posto di controllo, la 29enne non si è fermata all'Alt, dandosi alla fuga con una manovra repentina. I poliziotti si sono messi all'inseguimento della sua auto che procedeva veloce in direzione del raccordo anulare. La vettura ha poi improvvisamente invertito la marcia immettendosi in via Tenuta Riccioli. Il rocambolesco inseguimento è dunque terminato nei pressi di un noto centro commerciale, dove la fuggitiva è stata bloccata. Gli agenti, dopo gli accertamenti di rito, hanno scoperto che la 29enne romana era agli arresti domiciliari e, per di più, senza patente di guida. La giovane è stata quindi arrestata per evasione e sanzionata per le violazioni al codice della strada, mentre il passeggero, un 34enne romano proprietario del veicolo, è stato sanzionato per incauto affidamento. (Rer)