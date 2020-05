© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I romani che stanno combattendo il Covid-19 meritano attenzione e rispetto: nel momento in cui la sindaca estende l'apertura h24 delle zone a traffico limitato fino al 30 agosto, deve indicare anche come sarà rimborsato l'abbonamento già pagato per questi mesi da migliaia di cittadini". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)