Fase 2: Giacomoni (FI), economia è ancora in Fase 1, è momento di esperienza e autorevolezza

- L'economia è ancora nella Fase 1. Servono riforme strutturali per lo sviluppo, utilizzando al meglio i fondi europei. Lo afferma Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e vice presidente della Commissione finanze di Montecitorio. "È il momento dell'esperienza e dell'autorevolezza. Forza Italia continuerà a fare un'opposizione seria e costruttiva, proponendo le sue idee concrete per una burocrazia alla portata del cittadino, per il taglio delle tasse, per uno Stato meno invasivo e per far ripartire subito gli investimenti", aggiunge. (Rin)