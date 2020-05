Rho: Fondazione Fiera Milano, Comune e Arexpo insieme per riqualificazione area Risorgimento-Pantanedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama RhoCalling, ed è una Call For Ideas a partecipazione gratuita rivolta agli studenti del Politecnico di Milano promossa da Fondazione Fiera Milano, Comune di Rho, Arexpo S.p.A. con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e la collaborazione della sua Fondazione. L’iniziativa intende sollecitare progetti ed idee per la riqualificazione e trasformazione dell’area industriale di via Risorgimento e dell’area di Pantanedo a Rho con l’obiettivo di garantire una connessione più efficace con MIND e Fiera Milano, che si trovano rispettivamente a Est e a Nord-Ovest dell’area, al fine di cogliere le opportunità di integrazione tra le funzioni esistenti e quelle che si insedieranno sui terreni oggetto della Call. I progetti dovranno essere presentati entro il prossimo 24 luglio sulla piattaforma Sharepoint messa a disposizione da Arexpo S.p.A. Fondazione Fiera Milano, Comune di Rho, Arexpo S.p.A., Città Metropolitana di Milano, Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Milano e Assolombarda designeranno ognuno un proprio rappresentante per la composizione della Commissione Giudicatrice che, entro il 25 settembre 2020 dovrà rendere pubblico l’esito finale della selezione. I vincitori riceveranno un premio complessivo di 24.000 Euro. Gli studenti del Politecnico di Milano saranno affiancati da un ‘mentore’, che può essere un professionista, un docente, uno studio associato di professionisti o una società di progettazione, attivi nel campo della progettazione architettonica e urbana, che in un percorso di collaborazione creativa li accompagnerà nell’intero percorso progettuale. (segue) (Com)