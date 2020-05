Rho: Fondazione Fiera Milano, Comune e Arexpo insieme per riqualificazione area Risorgimento-Pantanedo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il team di progetto potrà coinvolgere ed essere affiancato anche da un soggetto terzo, individuato tra gli attori locali e appartenenti al contesto territoriale del Nord-Ovest milanese. La formazione del team dovrà avvenire tramite la piattaforma web TEAMMIUP, sviluppata dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Il bando integrale della Call è consultabile alla pagina https://www.arexpo.it/it/progetti-speciali/rho-calling. RhoCalling rientra in quel processo di trasformazione che ha preso il via nel 2002 con l’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo quartiere espositivo di Fiera Milano, di proprietà della Fondazione Fiera Milano. A questo intervento ne sono seguiti altri che nel corso degli anni hanno rivoluzionato il tessuto urbano e imprenditoriale del Nord Ovest milanese, fino ad arrivare all’Expo del 2015 e oggi al nuovo e innovativo progetto di MIND, che sta sorgendo sui terreni occupati dall’esposizione universale. Quella di via Risorgimento-Pantanedo è l’area con cui Rho vuole traguardare il futuro, costruendo una visione ampia e creativa, ma anche più condivisa e concreta. La Call è finalizzata a raccogliere proposte progettuali ma anche idee per la sua rigenerazione. Ai partecipanti si chiede di fornire suggerimenti sullo scenario architettonico ed urbanistico dell’area, ma anche su una strategia per la trasformazione e rigenerazione dei tessuti urbani dei quali è parte integrante. Il Presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali dichiara: “Con il trasferimento del quartiere fieristico milanese nell’immediata fascia del Nord Ovest Milanese, Fondazione Fiera Milano ha sempre agito con un occhio di riguardo nei confronti dei territori, che hanno accolto il sito espositivo. Questo ha permesso di realizzare una serie di infrastrutture dall’elevato profilo qualitativo e di sostenibilità ambientale, ideate da alcuni dei maggiori progettisti del panorama architettonico mondiale. Con RhoCalling, insieme ai nostri partner, abbiamo voluto rivolgere una particolare attenzione ai giovani, chiedendo la collaborazione degli studenti del Politecnico di Milano. In questa difficile fase storica, l’apporto di forze innovative ci fornirà sicuramente quel plus indispensabile per affrontare la ripartenza e il ridisegno delle attività che interesseranno nei prossimi mesi tutti gli ambiti della nostra società, non da ultimo quello urbanistico e ambientale”. (segue) (Com)