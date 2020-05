Rho: Fondazione Fiera Milano, Comune e Arexpo insieme per riqualificazione area Risorgimento-Pantanedo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore a Urbanistica, Edilizia privata, del Comune di Rho Edoardo Marini afferma: "Rho sta ripensando al futuro sulle azioni definite dal Piano Strategico e le linee d’indirizzo per rivedere il Piano di Governo del Territorio. Tra queste risultano prioritarie promuovere le opportunità territoriali, tra cui in primis MIND e Fiera Milano, e puntare alla rigenerazione urbana che costituisce la più recente frontiera di sviluppo dell’attività urbanistica e pianificatoria. L’area Risorgimento, il cosiddetto “Sommergibile”, diventa quindi luogo privilegiato per un rilancio e veicolo di unione tra Rho città e MIND. Per una visione innovativa non potevamo che coinvolgere gli studenti, potenziali beneficiari di questa potenzialità, coadiuvati dall’esperienza di un tutor che possa convogliare la freschezza e la creatività dei giovani in progetti originali e illuminati. Naturalmente ringraziamo Arexpo, Fondazione Fiera Milano, il Politecnico di Milano, l’Ordine degli Architetti e la sua Fondazione per aver colto l’importanza di questo concorso di idee". L’Amministratore Delegato di Arexpo, Igor De Biasio dichiara: “Arexpo è focalizzata sullo sviluppo di MIND, un ecosistema dell’innovazione unico in Italia, ma il nostro impegno non si limita ai confini dell’area che ha ospitato Expo 2015. Per questo il progetto per la riqualificazione delle aree del Comune di Rho è importante, è un contributo al nostro territorio, un lavoro di squadra con le istituzioni, l’università e partner importanti come Fondazione Fiera e l’Ordine degli Architetti. Il nostro obiettivo in futuro è quello di replicare soluzioni come questa anche in altri luoghi della Lombardia per aiutare concretamente la ripresa e la riqualificazione urbanistica della Regione”. (Com)