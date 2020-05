Ambiente: Regno Unito conferma rinvio conferenza Cop26 a novembre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno confermato che la conferenza sui cambiamenti climatici Cop26, che doveva tenersi a Glasgow nel Regno Unito quest'anno, è stata rinviata a novembre 2021. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", la Cop26 inizierà il primo novembre del 2021 a Glasgow e durerà 12 giorni. La presidenza della conferenza è stata affidata al governo del Regno Unito. A inizio aprile la Cop26 era stata rimandata ai primi mesi del 2021. Il governo di Londra ha tuttavia convinto gli altri membri della conferenza a modificare la data durante la riunione delle Nazioni Unite tenutasi ieri 28 maggio. Per lo svolgimento della Cop26 si dovrà quindi attendere per un intero anno, anche se molto probabilmente verranno organizzate riunioni e incontri già prima della conferenza. Il ministro per le Imprese, l'energia e la strategia industriale Alok Sharma, che ricoprirà la carica di presidente della Cop26, ha dichiarato che "mentre ci concentriamo sull'immediata risposta alla crisi di coronavirus, non dobbiamo perdere di vista le enormi sfide rappresentate dal cambiamento climatico. Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali su un'ambiziosa tabella di marcia per l'azione globale tra oggi e novembre 2021". (segue) (Rel)