Ambiente: Regno Unito conferma rinvio conferenza Cop26 a novembre del 2021 (2)

- Il ministro Sharma ha aggiunto che "tutti dovranno aumentare le proprie ambizioni per rispondere al cambiamento climatico". Cop26 dovrebbe essere un momento fondamentale nel coordinamento della risposta al cambiamento climatico, essendo il più importante incontro internazionale sull'emergenza climatica da quando l'accordo di Parigi è stato firmato nel 2015. Molti paesi in via di sviluppo e gruppi di attivisti hanno supportato la decisione di rinviare la conferenza, ma hanno invitato i governi a presentare piani per una ripresa ecologica dalla crisi di coronavirus. Anche il segretario generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il clima Patricia Espinosa ha collegato la risposta al coronavirus con quella al cambiamento climatico, affermando che "i nostri sforzi per reagire al cambiamento climatico e alla crisi di covid-19 non si escludono a vicenda". Espinosa ha dichiarato che "se condotta nel modo giusto, la ripresa dalla crisi di coronavirus più guidarci verso una strada più inclusiva e sostenibile". (Rel)