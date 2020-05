Fase 2: Galli, per capire criticità epidemia contano nuovi ricoveri, non numero contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che conta nella diffusione del coronavirus è il numero delle richieste di malati che hanno bisogno di un ricovero ospedaliero in quanto gravi, un numero che non è certo in aumento: lo ha detto il professor Massimo Galli, primario del reparto di infettivologia dell'ospedale Sacco di Milano a margine della presentazione del nuovo reparto di terapia intensiva. "Mentre il numero di nuove diagnosi riflette un fenomeno che viene dalla prima fase della grande epidemia: non sono nuove infezioni, sono quelle che finalmente riescono a essere diagnosticate, quindi non è un problema di nuove infezioni e di nuovi focolai. Molti sono usciti di casa con la loro infezione addosso, non credo siano nuovi focolai", aggiunge Galli (Rem)