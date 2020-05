Colombia-Italia: webinar su rilancio settore del caffè dopo impatto Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suddiviso in sei sessioni tematiche, l'incontro ha visto la partecipazione di speaker da tutto il mondo, tra cui operatori e produttori nel settore, responsabili di attività import-export, associazioni e rappresentanti istituzionali (tra cui Unido Itpo Italy), che hanno offerto una panoramica sulla situazione attuale della regione in termini di consumo, commercio, tecnologie e modelli finanziari, con lo scopo di promuovere soluzioni innovative per favorire uno sviluppo industriale sostenibile all'interno della regione. (segue) (Com)