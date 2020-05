Colombia-Italia: webinar su rilancio settore del caffè dopo impatto Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento nella sessione introduttiva, la direttrice di Unido Itpo Italy Diana Battaggia ha dichiarato: "Per garantire e migliorare la crescita della produzione industriale in alcuni settori chiave dello sviluppo, come quello del caffè, è necessario mobilitare investimenti, tecnologie e conoscenze, oltre a migliorare le competenze ed il livello di efficienza dell'industria della Colombia. E questa opportunità rappresenta un ottimo punto d'incontro affinché Italia e Colombia possano continuare a lavorare insieme". Stimolando lo scambio di competenze settoriali e la creazione di partnership istituzionali, il webinar ha promosso nuove opportunità per rilanciare il settore colombiano del caffè e lo sviluppo industriale della regione anche in seguito al drammatico impatto economico del Covid-19. (Com)