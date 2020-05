Russia: Veb.Rf nel 2020 riceverà garanzia statale per 2,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società finanziaria statale Veb.Rf riceverà quest'anno una garanzia statale per un massimo di 220 miliardi di rubli (2,8 miliardi di euro) per il programma di sostegno anti-crisi alle imprese strategiche. Il piano di sussidi sarà in vigore fino al 31 marzo 2025. Secondo il decreto del governo pubblicato sul portale web per le informazioni normative, la garanzia statale, coprirà fino al cento per cento degli obblighi verso le organizzazioni di rilevanza sistemica. (Rum)