Imprese: Commissione Ue approva regime da 12 milioni di euro a sostegno aziende agricole italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 12 milioni di euro per sostenere le società attive nel settore agricolo colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni, tra cui i lavoratori autonomi, attivi nel settore agricolo. Il sostegno nell'ambito della politica agricola comune sarà versato circa 4 mesi prima della data prevista e lo scopo del regime è di soddisfare le esigenze di liquidità degli agricoltori e di aiutarli a continuare le loro attività compensandoli per gli interessi che devono pagare per questa anticipazione del pagamento. Si prevede che la misura andrà a beneficio di oltre mille imprese. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)