Hong Kong: M5s, nell'ex colonia come a Minneapolis ordine pubblico va garantito senza abusi

- I parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri della Camera dei deputati e del Senato negano divisioni in merito agli ultimi sviluppi a Hong Kong e condannano gli abusi della forza ovunque si verifichino. Lo riferisce una nota congiunta. "Sulla questione di Hong Kong non ci sono linee diverse all'interno del Movimento 5 Stelle, come insinuato falsamente da certa stampa: ogni paese ha il diritto e il dovere di garantire l'ordine pubblico sul suo territorio, nelle strade di Hong Kong come in quelle di Minneapolis, ma deve farlo rispettando i diritti umani e le libertà civili e senza compiere abusi nell'uso della forza, come accaduto nel tragico caso di George Floyd. A tale proposito, giudichiamo preoccupante la minaccia di Trump di sparare per fermare i saccheggi", si legge nella nota.(Com)