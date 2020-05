© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fase 2, per quanto riguarda i rifiuti a Roma, "c'è stata una riacutizzazione dei fenomeni di sversamento impropri. Ama quindi ha dovuto cominciare a fare anche queste attività parallele". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, interpellata sui motivi dell'aumento di rifiuti nella città, e in particolare nel centro storico, in occasione di una conferenza stampa in Campidoglio. (Rer)