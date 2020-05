Ruanda: ruolo attivo nel genocidio, Alta Corte condanna all'ergastolo ex sindaco locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’udienza Kabuga, 87 anni, ha definito delle “fandonie” le accuse nei suoi confronti e ha negato di essere responsabile dell’uccisione di centinaia di migliaia di tutsi. I legali di Kabuga hanno inoltre chiesto alla Corte di annullare i risultati di un test del dna utilizzato per identificarlo dal momento che l’imputato non ha mai dato il suo consenso. I giudici della corte dovranno ora decidere se trasferire Kabuga alla Corte penale internazionale (Cpi) de L'Aia o presso la sede del Meccanismo Onu di Arusha, in Tanzania. Nella breve udienza tenuta la scorsa settimana davanti ai giudici della Corte d’appello parigina, Kabuga aveva tuttavia chiesto tramite i suoi legali di essere processato in Francia. "Desideriamo, anche per la sua salute e per le condizioni in cui sarà portato in giudizio, che (Kabuga) sia processato in Francia, come suo desiderio. Il nostro cliente non si sente bene, ha delle reali difficoltà, inclusa la comprensione delle accuse che gli vengono rivolte. E per questo chiediamo che il suo caso sia analizzato molto rapidamente", hanno dichiarato Laurent Bayon e Nejma Labidi. Secondo il pubblico ministero, a causa dell'attuale crisi sanitaria in Francia, non è escluso che Kabuga venga, almeno all'inizio, estradato a L'Aja. (segue) (Res)