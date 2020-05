Unindustria: Teresa Dina Valentini eletta presidente della sezione energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teresa Dina Valentini della Eni divisione R&M è il nuovo presidente della sezione energia di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. La sezione associa 89 aziende per 11.200 circa dipendenti. "Il momento storico che stiamo attraversando, contraddistinto dall'emergenza sanitaria in atto, ci sta mettendo di fronte a sfide molto difficili ed a scenari il cui grado di incertezza è aumentato notevolmente – dichiara la neo presidente Teresa Dina Valentini - Il settore energetico si è messo al servizio dell’attuale emergenza, dimostrando ancora una volta la sua centralità nel Paese, assicurando quel livello di affidabilità che ha garantito continuità e disponibilità anche nelle fasi critiche. Consapevoli che in una fase di rilancio del Paese l’energia gioca un ruolo prioritario, l’assemblea della sezione energia condivide che le linee direttrici debbano basarsi sui principi della Agenda 2030, attraverso un programma che punti alla trasformazione del settore in ottica innovativa e risponda appieno ai principi dello sviluppo sostenibile, dove l’economia circolare assume un ruolo centrale. Si è condiviso che solo cogliendo queste opportunità le aziende della filiera energetica potranno essere competitive e risultare vera forza motrice del Paese e della Regione Lazio". Teresa Dina Valentini è stata eletta all'unanimità dall'Assemblea che ha nominato, come vice presidenti: Antonio Di Cosimo (Bonollo Energia Spa); Simone Nisi (Edison Spa); Angelica Carnelos (Enel Italia Spa). Completano il consiglio direttivo della Sezione: Pasquale Ionta (Free Energy Saving Srl); Luca Protano (Termica Colleferro Spa); Giuseppe Maiellare (Eni Spa); Stefano Pupolin (Acea Spa) Attilio Marco Tranquilli (Focalia Srl); Francesco Borrelli (B1Gas Spa); Piero Saulli (Green Network Spa); Giovanni Turriziani (Turriziani Petroli Srl); Stefano Conti (Terna Spa); Lavinia Bellioni (Edison Spa); Giacomo Rispoli (Gruppo Maire Tecnimont Spa); Cristiano Dionisi (Sicoi Sas); Mauro Libè (Snam Spa). (Com)