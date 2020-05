Auto: Spagna, Renault esclude licenziamenti nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i tagli degli investimenti in Europa, in Spagna "non abbiamo idea di ridurre la capacità di produzione". Lo ha affermato questa mattina il presidente del gruppo Renault, Jean-Dominique Senard, nel corso di una conferenza stampa per presentare il piano strategico triennale. La società ha deciso di tagliare di tagliare di 2 miliardi gli investimenti per tornare ad una crescita dopo la perdita di 141 milioni di euro di utile nel 2019 e prevede il taglio di oltre 14mila posti di lavoro in tre anni, non mediante licenziamenti – ha assicurato il presidente Senard - ma attraverso il prepensionamento negoziato o volontario. In Spagna, Renault impiega circa 11 mila dipendenti in quattro stabilimenti: Siviglia, Palencia ed i due di Valladolid. Da Renault sembra quindi arrivare una notizia positiva per la Spagna dopo che ieri la casa automobilistica giapponese Nissan ha ufficializzato la chiusura, entro la fine di quest'anno, dello stabilimento di zona franca a Barcellona che vede impiegati circa 3 mila dipendenti. (Spm)