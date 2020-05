Coronavirus: agenti schierati in assetto antisommossa per uscita Fontana da Procura Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del reparto mobile della Questura di Bergamo sono stati schierati in assetto antisommossa a presidiare i circa 30 manifestanti che stanno contestando il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per la gestione dell'emergenza coronavirus nel territorio della Bergamasca. I contestatori si trovano sul marciapiede di via Petrarca opposto rispetto a quello che costeggia l'edificio della Procura, dove è in corso l'audizione davanti ai pm dalle 10 di stamattina. Per permettere l'uscita del governatore lombardo dall'edificio è stata momentaneamente chiusa la strada bloccando il traffico in entrambe le direzioni. (Rem)