Sanità: Pd Lazio, protocolli per apertura sicura centri persone più fragili

- "Il prossimo 3 giugno riapriranno nella nostra regione i centri di riabilitazione ex.art 26, le strutture che si occupano delle persone più fragili". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "E' importante che si arrivi a questa data con un protocollo sanitario che consenta una riapertura in totale sicurezza - aggiunge Astorre -. Nel Lazio sono oltre 12 mila gli utenti di questi centri, a cui si rivolgono le famiglie di bambini, adolescenti e anziani con disagio fisico, psichico e sensoriale. E' importante quindi che la Giunta regionale stili al più presto un piano territoriale operativo, pressando e stimolando le Asl, in accordo con le rappresentanze del settore - conclude Astorre - per riaprire in sicurezza e tutelare utenti e operatori". (Com)