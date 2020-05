Taiwan: presidente Tsai fa visita a libreria simbolo della resistenza di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha visitato oggi una libreria a Taipei diventata simbolo della resistenza di Hong Kong nei confronti delle "invasioni" contro la libertà dell'ex colonia britannica. "In pochissimo tempo finiremo il lavoro, facendo tutto il possibile per aiutare gli amici di Hong Kong", ha detto Tsai al proprietario del negozio, Lam Wing-kee, fuggito a Taiwan l'anno scorso dopo essere stato detenuto da agenti cinesi a causa della vendita di libri critici nei confronti della leadership cinese. Nei giorni scorsi, la presidente Tsai, assieme al primo ministro Su Tseng-chang, ha deciso che il governo avvierà un programma per fornire assistenza ai cittadini di Hong Kong che arrivano sull'Isola. Tsai ha espresso il proprio sostegno al movimento democratico della città e ha ribadito il proprio impegno a favore della fuga dai cittadini di Hong Kong verso Taiwan. La detenzione di otto mesi di Lam nel 2015 ha scatenato una grande controversia e sollevato i timori di un crescente controllo cinese nell'ex colonia britannica. "Siamo qui per sperimentare di persona le sfide che il popolo di Hong Kong ha dovuto affrontare. Hai lasciato la tua casa natale e sei venuto a Taiwan. A nome dei taiwanesi, vorrei darti il benvenuto", ha detto Tsai a Lam. (segue) (Cip)