Taiwan: presidente Tsai fa visita a libreria simbolo della resistenza di Hong Kong (2)

- Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa taiwanese "Cna", il Consiglio per gli affari continentali – la principale agenzia di Taiwan incaricata dell'interazione attraverso lo Stretto – redigerà e attuerà il piano in seguito al coordinamento fra i vari settori competenti. La presidente Tsai ha dichiarato che il governo finanzierà il piano, che dovrebbe concentrarsi sui diritti di residenza, alloggio e assistenza per i cittadini di Hong Kong che cercano rifugio a Taiwan. La leader ha inoltre auspicato che il Consiglio realizzi il piano il prima possibile. La presidente del Partito democratico progressista (Dpp) al potere ha formulato le sue osservazioni prima di partecipare a una riunione del Comitato esecutivo centrale del partito, dopo che la Cina ha approvato l'introduzione di una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong. (Cip)