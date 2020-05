Fase 2: Visco (Bankitalia), economia italiana deve recuperare la capacità di crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana deve trovare la forza di rompere le inerzie del passato e recuperare una capacità di crescere che si è da troppo tempo appannata: nonostante le profonde ferite della crisi e le scorie non ancora assorbite di quelle precedenti le opportunità in prospettiva non mancano, e il paese ha i mezzi per coglierle. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale 2019. “L’impatto della recessione e delle misure messe in campo per contenerla è stato particolarmente forte per le finanze pubbliche: un lascito così pesante impone una presa di coscienza della dimensione delle sfide che si prospettano”, ha detto. Ribadendo la forte incertezza per quanto riguarda le prospettive economiche, il governatore ha parlato di “un calo degli investimenti che in ogni caso sarebbe particolarmente accentuato, come confermano i dati forniti dalle indagini presso le imprese che hanno rilevato una forte e diffusa revisione al ribasso dei piani di investimento”. (segue) (Ems)