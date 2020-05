Fase 2: Visco (Bankitalia), economia italiana deve recuperare la capacità di crescere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal 2014, ha aggiunto Visco, viene indicata “una contrazione dell’accumulazione la cui entità, simile nell’industria e nei servizi, è maggiore nelle imprese di minori dimensioni”. Sul fronte del commercio, il governatore ha segnalato che “si è intensificata la tendenza ad accrescere l’uso dei canali di vendita digitali”. Queste tendenze, ha aggiunto, potranno proseguire nei prossimi mesi “accelerando la ricomposizione dell’offerta, con ulteriori sviluppi delle modalità di vendita miste, tradizionali e per via elettronica, anche negli esercizi commerciali di minori dimensioni”. Si tratta, ha concluso il governatore, di un processo “che comporta nuove opportunità ma anche costi di transizione, che tenderà a premiare le aziende più dinamiche e innovative”. (Ems)