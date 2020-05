Energia: Iberdrola assegna a Siemens Gamesa contratto da 950 milioni per fornitura di turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale energetica spagnola Iberdrola, attraverso la sua controllata Ailes Marines, ha assegnato a Siemens Gamesa Renewable Energy (Sgre) un contratto da 950 milioni di euro per la fornitura di 62 turbine eoliche da 8 megawatt (Mw) per il suo parco eolico offshore da 496 Mw a Saint-Brieuc, in Bretagna, in fase di sviluppo nelle acque francesi. Lo rende noto la stessa compagnia tramite una nota stampa nella quale evidenzia che la realizzazione del parco eolico offshore nella baia di Saint-Brieuc, a 16 chilometri dalla costa della Bretagna, permetterà la creazione di circa 750 posti di lavoro. Il suo allestimento inizierà nel 2021 e, dopo la sua entrata in funzione prevista per il 2023, produrrà energia pulita sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 835mila consumatori. L'investimento complessivo da parte di Iberdrola ammonta a 2,4 miliardi di euro. (Spm)