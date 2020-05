Coronavirus: Visco (Bankitalia), difficile prevedere nuovi equilibri dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fornire un quadro dei nuovi equilibri che si andranno a definire a seguito della pandemia è attualmente molto difficile, data l’estrema incertezza sui possibili scenari che delineeranno nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale 2019. “L’incertezza è una ragione in più per rafforzare da subito la nostra economia, per muoversi lungo quel disegno organico di riforme già per molti aspetti tracciato”, ha detto il governatore. I frutti di questa azione, ha spiegato, non potranno che vedersi col tempo, ma “un progetto compiuto rende ancora più chiara la prospettiva, influisce sulle aspettative e accresce la fiducia: può fondarsi sui punti di forza che pure si sono andati affermando negli ultimi anni”. (Ems)