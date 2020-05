Fase 2: De Micheli (Pd), l'Italia si rialzerà grazie al lavoro con piccole e medie opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non voglio negare che il fatto di essere piacentina mi abbia condizionato: provengo da una delle città più ferite dall’epidemia, sono stata colpita da lutti in famiglia e tra gli amici” . E poi “Ho davanti agli occhi mio figlio che ha 4 anni e da quando è iniziata la fase più difficile vive la solitudine senza la scuola materna e una dimensione del gioco e della crescita di forzata autonomia. Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti racconta a ‘Immagina’ come ha vissuto personalmente questo periodo di intensi cambiamenti dovuti al Covid. Ma lo sguardo è soprattutto rivolto al Paese. “Abbiamo redatto il Documento di Economia e Finanza con il più alto deficit della storia, ci troviamo di fronte al crollo del Pil più repentino del Dopoguerra : in questa congiuntura mai vista far ripartire il lavoro è una domanda che assedia tutti noi. Una tensione verso la riapertura che deve stare dentro a un compromesso razionale con la tutela della salute”. E spiega: “ E’ a partire dal lavoro che l’Italia potrà rialzarsi . La verità è che non ci siamo mai fermati neppure in questi mesi di emergenza, basti pensare che abbiamo mantenuto aperto il 48 per cento dei cantieri, stringendo un patto coi lavoratori e le imprese. Quasi tutte le cosiddette ‘grandi opere’ sono andare avanti senza interruzioni. Ma per colmare il gap infrastrutturale e spingere avanti l’economia in una fase così delicata ci servono quelle piccole e medie opere tanto attese dal Paese e in grado di migliorare in maniera tangibile la qualità della vita delle persone: abbiamo il dovere di mettere a terra tutte le risorse già disponibili senza indugi, come abbiamo fatto in questi mesi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sbloccando fondi per oltre 11 miliardi”. (Rin)