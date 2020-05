Asia: premier cinese Li, Cina, Giappone e Corea del Sud lavorano ad accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Giappone e Repubblica di Corea (Corea del Sud) stanno lavorando a stretto contatto per giungere ad un'intesa in merito al progetto di un accordo di libero scambio (Als). Lo ha dichiarato ieri, 28 maggio, il primo ministro della Cina, Li Keqiang, in chiusura dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese. "I tre paesi sono vicini e vorremmo stabilire un modello per i tre mercati, che consenta di rafforzarci a vicenda nel contesto della cooperazione economica globale. Ad esempio, la Cina e la Corea del Sud hanno recentemente aperto un corridoio rapido per l'interscambio di personale nel commercio, nella tecnologia e in altre aree, che faciliterà il lavoro e la ripresa della produzione", ha spiegato Li. (Cip)