Decreto Scuola: Flc-Cgil, positiva abolizione voto numerico nella primaria, contesto legislativo però preoccupa

- All'interno del maxiemendamento al decreto Scuola approvato ieri in Senato c'è un provvedimento fortemente voluto e sostenuto, con tutte le modalità e in tutte le sedi, dalla Flc Cgil: l'abolizione del voto numerico nella scuola primaria. Un provvedimento necessario - si legge in una nota - dettato dalla situazione contingente, in cui la distanza ha reso pressoché impossibile la "misurazione" quantitativa degli apprendimenti, ma ancor più dal bisogno di recuperare quella cultura pedagogica democratica ispiratrice delle grandi riforme che, a partire dagli anni 70, hanno fatto della scuola primaria italiana un modello di inclusività e qualità nel panorama internazionale, almeno fino ai primi anni 2000. Pur rappresentando un importante passo avanti - prosegue Flc-Cgil - resta incomprensibile che il provvedimento venga rinviato al 2020/21, costringendo i docenti a utilizzare ancora in questo anno scolastico uno strumento di valutazione assolutamente inadeguato a valorizzare i percorsi di ciascun alunno, tenendo conto delle condizioni di partenza, dei processi e dei contesti in cui l'apprendimento è maturato. (segue) (Com)