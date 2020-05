Decreto Scuola: Flc-Cgil, positiva abolizione voto numerico nella primaria, contesto legislativo però preoccupa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La facoltà di ridiscutere i criteri di valutazione, già previsti nel Piano dell'Offerta Formativa, resta comunque in capo ai Collegi e i docenti ben sanno quanto le bambine e i bambini siano stati messi a dura prova dalla "distanza" e come tutte e tutti meritino il massimo dei voti come riconoscimento di un percorso che si è rivelato pieno di ostacoli e di un debito che la scuola ha maturato nei loro confronti, spiega il sindacato. Nonostante questo timidi avanzamenti, rimangono in campo tutte le ragioni che ci hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione: risorse insufficienti e provvedimenti inadeguati che non permettono alla scuola di assolvere al suo mandato costituzionale e, soprattutto, di recuperare oltre 4 mesi di sospensione dell'attività didattica. Con le procedure di reclutamento rinviate di un anno e modalità che non danno prospettive certe, la precarietà delle lavoratrici e dei lavoratori continuerà a essere la condizione su cui si regge il sistema scolastico e a incidere sulla qualità dell'intero settore, una situazione aggravata dall' ulteriore rinvio delle operazioni di immissione in ruolo. Restiamo pronti allo sciopero e a tutte le forme di mobilitazione utili a richiamare l'attenzione sulla centralità della scuola per il sistema Paese, conclude la sigla sindacale di tutti coloro che lavorano nei settori della scuola. (Com)