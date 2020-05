Abruzzo: formazione, ok a ripresa in aula dei corsi pubblici e privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna in aula formazione professionale. L'ordinanza n.67 del presidente della Giunta regionale autorizza gli organismi di formazione e gli istituti che organizzano percorsi di istruzione, riconosciuti dalla Regione Abruzzo, a riattivare i corsi sospesi a causa dello stato di emergenza sanitaria legato al Covid-19 o che non erano proseguiti in modalità "formazione a distanza". Lo riferisce la Regione, secondo cui nello specifico il provvedimento riguarda: i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche; i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell'ambito dei fondi interprofessionali; i percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad es.: agenzie per il lavoro); i percorsi Its, Iefp e Ifts. (segue) (Com)