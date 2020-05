Energia: "Anteprima EnergyMed" online il 4 e 5 giugno con le novità per la ripartenza green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 e 5 giugno prenderà il via l’evento "Anteprima EnergyMed 2020 online", webinar e interviste per dialogare su incentivi e opportunità, efficienza energetica, mobilità sostenibile, ambiente ed economia circolare, edilizia a zero impatto ambientale e bonifiche in collaborazione con RemTech Expo e altri partner della manifestazione. “La Mostra Convegno sulle Fonti rinnovabili e l’efficienza energetica”, giunge alla XIII edizione. Tra i webinar in programma giovedì 4 giugno: "Ripartenza green: come promuovere l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale", previsto per le ore 10 e "L’edilizia sostenibile e il Superbonus al 110%, volano dell’economia green", alle ore 15. Venerdì 5 giugno alle ore 10 si parlerà de "Le migliori soluzioni per la mobilità e la micromobilità urbana sostenibile", "Le imprese per l'efficienza energetica con tecnologie innovative: fv, accumulo, pompe di calore", saranno al centro del webinar delle 15. Inoltre, è previsto un susseguirsi di interviste e novità dalla aziende protagoniste della XIII edizione di EnergyMed. L'evento si svolgerà in webinar a causa dell’emergenza Covid-19, in attesa di tornare allo svolgimento presso i padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli. (Ren)