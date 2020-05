Irlanda: premier Varadkar, pronti ad allentare restrizioni se dati sui contagi saranno positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Irlanda è pronta a ridurre le misure di distanziamento sociale da due metri a uno qualora il tasso di contagi da Covid-19 continui a ridursi. È quanto affermato dal primo ministro irlandese, Leo Varadkar, intervistato dall’emittente radiofonica “FM104”. “Prima di poter allentare questa regola e magari ridurla a un metro – so che molte persone la vorrebbero – dobbiamo solo vedere i dati sui contagi calare ancora un po'. Non siamo ancora a quel punto, ma penso che ci siano buone possibilità di arrivarci", ha detto Varadkar. La scorsa settimana l'Irlanda ha parzialmente alleggerito le restrizioni sull’isolamento domiciliare, avviando la prima di cinque fasi che prevede l’apertura dei ristoranti alla fine di giugno; gli hotel a luglio; e i pub ad agosto. Il premier irlandese, tuttavia, non ha escluso che la prossima settimana possano emergere delle novità sul piano di riaperture. “Voglio sicuramente accelerarlo e saranno proprio i numeri (sui contagi) della prossima settimana a dirci se stiamo ancora procedendo nella giusta direzione", ha aggiunto Varadkar. (Rel)