Scuola: Anief, sanificazione istituti va affidata a ditte specializzate

- La pulizia di un locale pubblico, frequentato da migliaia di cittadini, nel corso di una pericolosissima pandemia, non è una questione da poco. E va affrontata con il massimo rigore, assegnandola a personale specializzato. E' quanto si legge in un comunicato del sindacato della scuola, Anief. "Partendo da questo assunto, la attività di sanificazione delle scuole non possono andare a carico dei collaboratori scolastici: trattandosi di interventi che richiedono preparazione specialistica, per la loro complessità e pericolosità, devono essere necessariamente affidate a lavoratori specializzati" proseguono precisando che "su questo punto ha inviato una richiesta ai dirigenti scolastici perché si attengano alle disposizioni emesse dagli organi istituzionali e sanitari preposti, individuando il personale Ata nelle unità strettamente necessarie e previa sanificazione dei luoghi di lavoro per la sola esecuzione delle prestazioni indifferibili". (Rin)