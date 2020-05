Fase 2: Visco (Bankitalia), necessario aumento accumulazione capitale e maggiore efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per riportare la dinamica del prodotto intorno all’1,5 per cento (il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale) servirà un incremento medio della produttività del lavoro pari a poco meno di un punto percentuale all’anno. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale 2019. “Questo obiettivo richiede un forte aumento dell’accumulazione di capitale, fisico e immateriale, e una crescita dell’efficienza produttiva non dissimile da quella osservata negli altri principali paesi europei”, ha spiegato, sottolineando che il raggiungimento di tale fine “presuppone comunque una rottura rispetto all’esperienza storica più recente, e richiede che vengano sciolti quei nodi strutturali che per troppo tempo non siamo stati capaci di allentare, e che hanno assunto un peso crescente nel nuovo contesto tecnologico e di integrazione nazionale”. (Ems)