Lavoro: Cgil Roma e Lazio e Filctem Cgil, sottoscritto protocollo appalti con il gruppo Sogin

- E' stato sottoscritto un protocollo sugli appalti tra Cgil Roma e Lazio e Filctem Cgil e il gruppo Sogin: "trasparenza, sicurezza, garanzie occupazionali, diritti e libertà sindacali, un 'sistema di gestione integrato' che oltre agli aspetti relativi a qualità e efficienza guarda anche ai temi dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. Un'intesa storica, che apre un confronto con una delle stazioni appaltanti più importanti e complesse del nostro paese". Così, in una nota, Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio e Alessandro Borioni, segretario generale della Filctem Cgil di Roma Lazio. "Nel protocollo - commentano i sindacalisti - viene definito il ruolo del committente come soggetto promotore di misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza dei cantieri, nel rafforzamento del ruolo degli Rlsa dell'appaltante, per la prevenzione dei rischi sul lavoro. Da oggi le aziende operanti in ambito nucleare devono possedere tutti gli standard di sicurezza oltre al rispetto delle condizioni di legalità richieste e, contemporaneamente, applicare tutte le norme di tutela salariale, normativa e di salute e sicurezza previste nei Ccnl sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. (segue) (Com)