Lavoro: Cgil Roma e Lazio e Filctem Cgil, sottoscritto protocollo appalti con il gruppo Sogin (2)

- "Mai più, dunque, dumping contrattuale all'interno degli appalti del gruppo Sogin - precisano - ma un confronto continuo sul piano della committenza, un monitoraggio costante finalizzato a individuare le attività e analizzare gli elementi che potrebbero mettere a rischio la qualità dei servizi oggetto di appalto e le ripercussioni sulla sicurezza dei cantieri all'interno dei siti del gruppo Sogin. Gli appaltatori saranno tenuti ad applicare al personale alle proprie dipendenze il Ccnl del settore di riferimento, sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil. Qualora, nel corso della prestazione, si accertasse il venir meno dei requisiti sopra indicati in capo all'appaltatore sarà cura del committente verificare il rispetto dei trattamenti economici e normativi del personale delle aziende appaltatrici. Finalmente verrà riconosciuto il valore etico della clausola sociale nell'ambito del gruppo Sogin, in un'ottica di continuità occupazionale e professionale in favore del personale impiegato direttamente e prevalentemente nelle attività oggetto dell'appalto". "Si tratta di un Protocollo sugli appalti unico nel settore - concludono - che darà norme certe ed esigibili in materia di 'decommissioning nucleare', portando ai lavoratori impiegati nelle commesse del gruppo Sogin stessi diritti e pari dignità come sancito nei Ccnl sottoscritti dalle categorie di Cgil, Cisl e Uil. Un altro esempio di contrattazione inclusiva nell'ambito della nostra regione". (Com)