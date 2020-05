Perù: Fmi approva linea di credito da 11 miliari di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il Brasile, il Perù è il secondo paese per numero di contagi da Covid-19 in America Latina. Nei giorni scorsi il ministro dell’Economia, Maria Antonieta Alva, ha dichiarato che il governo destinerà all’emergenza coronavirus il 17 per cento del Pil rispetto al 12 per cento annunciato in precedenza. “Abbiamo ampliato il piano e ora parliamo del 17 per cento del Pil. E’ un piano con due tappe: una di contenimento e una di riattivazione”, ha detto il ministro in un’intervista con il programma “Cuarto Poder”. Alva ha quindi spiegato che il governo ha già messo in campo il 5 per cento del Pil. (segue) (Mec)