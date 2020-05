Perù: Fmi approva linea di credito da 11 miliari di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Fmi il Perù registrerà nel 2020 una contrazione economica del 4,5 per cento, a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus. Secondo l’istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 5,2 per cento. Il Perù ha chiuso il 2019 con una crescita del 2,2 per cento. La previsione è in linea con la stima fatta dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19". Secondo la Bm l'emergenza sanitaria costerà all'economia del Perù una contrazione del 4,7 per cento nel 2020. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil peruviano del 6,6 per cento nel 2021 e del 3,5 nel 2022. Sempre secondo la Banca mondiale il livello di inflazione aumenterà rispetto al 2,1 per cento registrato lo scorso anno, passando al 2,8 per cento nel 2020, come anche il livello di debito in relazione al pil, che passerà dal 26,8 per cento nel 2019 al 32,3 per cento del 2020. (Mec)