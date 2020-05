Agroalimentare: Bernini (FI) su Modena, aceto balsamico grande vittoria per la sua tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una grandissima vittoria per l’Emilia-Romagna e per l’Italia: ieri la Suprema Corte federale tedesca ha ribaltato la sentenza di appello con cui la Corte di Karlsruhe, nel 2017, ci aveva negato la tutela del termine “balsamico” in riferimento all’aceto di Modena. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Il Consorzio di tutela aveva espresso preoccupazioni più che legittime per una sentenza che ci privava della possibilità di proteggere adeguatamente sul mercato una eccellenza gastronomica come l’aceto balsamico. Ieri è arrivata questa importante rivincita, frutto anche della determinazione e della perseveranza del Consorzio di Tutela. Passo dopo passo, stiamo conquistando importantissimi traguardi nella difesa del “made in Italy”, e questo anche a dispetto di normative europee che sono ancora poco chiare e poco tutelanti sul fronte della regolamentazione dei marchi di eccellenza, creando ancora assurde ambiguità anche all’interno dei confini stessi dell’Unione", aggiunge.(Rin)