Bankitalia: Visco, aumento spesa pubblica inefficace senza interventi strutturali (2)

- Ciò che soprattutto ci differenzia dalle altre economie avanzate, ha continuato il governatore, è l'incidenza dell'economia sommersa e dell'evasione, che si traduce in “una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamente le regole”. Le ingiustizie e i profondi effetti distorsivi che ne derivano, ha spiegato, si riverberano sulla capacità di crescere e di innovare delle imprese, e generano rendite a scapito dell'efficienza del sistema produttivo. “Un profondo ripensamento della struttura della tassazione, che tenga anche conto del rinnovamento del sistema di protezione sociale, deve porsi l'obiettivo di ricomporre il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi”, ha detto Visco, sottolineando che “la sostenibilità del debito pubblico non è in discussione, ma il suo elevato livello in rapporto al prodotto è alimentato dal basso potenziale di crescita del paese e al tempo stesso ne frena l'aumento”. Con un tasso di crescita dell'economia compreso tra l'uno e il due per cento e con la riduzione del differenziale di rendimento dei titoli pubblici italiani rispetto a quelli tedeschi su valori in linea con i fondamentali delle due economie, ha concluso, un avanzo primario della misura indicata “sarebbe sufficiente per ridurre il peso del debito sul prodotto di circa due punti percentuali in media all'anno: crescita e politiche di bilancio si rafforzerebbero le une con le altre, in un circolo virtuoso che il nostro paese è in grado di attivare”. (Ems)