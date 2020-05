Repubblica Ceca: nuova protesta associazioni contro governo il 9 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione ceca "Un milione di momenti per la democrazia", già promotrice di manifestazioni antigovernative in passato, ha annunciato una nuova protesta per il prossimo 9 giugno. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La protesta partirà dalla piazza della Città vecchia per dirigersi verso la sede del governo. L'associazione intende mostrare così il disaccordo per il modo in cui l'esecutivo ceco ha affrontato l'epidemia di coronavirus, reo di avere creato confusione, circoscritto arbitrariamente i diritti dei cittadini e oltrepassato i limiti dei propri poteri. "Sostegni insufficienti a privati e imprese, acquisti pubblici discutibili, sostegno a compagnie cinesi a scapito di quelle ceche sono tra le decisioni più problematiche", afferma l'associazione in un comunicato stampa. (Vap)