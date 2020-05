Ue: Visco (Bankitalia), è una risorsa formidabile per i suoi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è una risorsa formidabile per i suoi cittadini. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle sue considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale 2019. “La dolorosa esperienza della pandemia rende oggi ancora più forti le ragioni, non solo economiche, dello stare insieme: i timori e i pregiudizi reciproci riemersi con la duplice crisi dello scorso decennio, e che pure a tratti sono tornati a pesare su decisioni importanti in questa fase delicata, possono essere definitivamente superati e respinti con il contributo responsabile di ognuno”, ha detto, sottolineando che i paesi europei “sono chiamati ad affrontare sfide comuni”. Nel prendere parte alla strategia europea che si sta delineando, ha aggiunto Visco, l’Italia “è chiamata a uno straordinario sforzo, tecnico e di progettazione, per sfruttare le opportunità offerte meglio di quanto non abbia fatto negli ultimi decenni con i programmi dell'Unione”. (Ems)