Coronavirus: Turchia, 1.182 nuovi contagi e 30 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo aggiornamento quotidiano sul coronavirus da parte del ministero della Salute turco registra 1.182 nuovi contagi e 30 decessi. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". Il bilancio totale delle vittime del coronavirus in Turchia sale quindi a 160.979 contagi e 4.461 decessi. Le guarigioni sono salite finora a 124.369. Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha affermato che il tasso di mortalità da coronavirus in Turchia è di 2,8 per cento, comparato al 15,5 per cento francese, al 14,3 italiano, al 14,1 britannico e al 5,9 statunitense. Ieri, 28 maggio, il presidente turco Receo Tayyip Erdogan ha annunciato l'allentamento delle misure di contenimento della pandemia a partire dal primo giugno. Tra i nuovi provvedimenti, la sospensione dei divieti di spostamenti tra le province (esclusi dalla sospensione ultrasessantacinquenni e minori di diciotto anni) e la riapertura di ristoranti, spiagge, parchi, musei, strutture sportive e asili.(Tua)