In un nuovo audio lo Stato islamico definisce il coronavirus "una punizione divina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato islamico ha dichiarato in un messaggio audio che l'epidemia da coronavirus "è una punizione che Dio ha inflitto ai suoi nemici" e si è impegnato a compiere nuovi attentati. La minaccia si trova nella registrazione audio pubblicata sui siti web jihadisti da un uomo che si è presentato come il portavoce del gruppo, Abu Hamza al Qurashi. Questa è la terza registrazione audio da quando Abu Ibrahim al Hashemi al Qurashi ha assunto il comando dell'organizzazione terroristica, dopo l'uccisione di Abu Bakr al Baghdadi per mano delle forze speciali statunitensi avvenuta nella Siria nord-occidentale alla fine dello scorso anno. (Lit)