Ue: E. Letta, Recovery fund una rivoluzione per dimensione e modalità

- Il Recovery fund è "una vera e propria rivoluzione, per dimensioni e modalità": così Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e oggi Decano della Paris School of International Affairs, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. In riferimento alle resistenze dei cosiddetti "Paesi frugali", Letta ha detto che "il problema non sarà tanto la linea oltranzista olandese, ma l'annuncio è stato talmente ambizioso che il fatto di metterlo in funzione incontrerà delle resistenze". Per l'ex premier, Il Recovery fund "non è una semplice piccola decisione, condizionerà la politica europea nei prossimi anni, ai livelli del 'whatever it takes' di Draghi" ma precisa anche che non bisogna rifare "l'errore di dieci anni fa quando le risorse furono concentrate per posti di lavoro che già c'erano. Così rischiamo di perdere i giovani e il nostro futuro". Infine, rispondendo ad una domanda su una possibile alleanza permanente tra Pd e M5s, Letta ha detto: "Se Salvini e Meloni continuano con la loro linea antieuropea, non credo ci siano grandi alternative". (Rin)