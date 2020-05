Roma: Raggi, prosegue manutenzione su ponti e gallerie della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, in un post su Facebook afferma: "Prosegue la nostra manutenzione sui ponti e le gallerie della città. La nostra attenzione è massima per monitorare costantemente e rendere più sicure le infrastrutture che ogni giorno vengono utilizzate da migliaia di cittadini. Tra queste c’è il Ponte dei Pescatori, nel quadrante sud di Roma, che passa sopra l’omonimo canale navigabile e rende possibile il collegamento da viale Della Villa di Plinio a via di Castel Fusano, due arterie di traffico fondamentali del litorale - continua la prima cittadina di Roma. "Il dipartimento Lavori pubblici nei giorni scorsi ha coordinato l’inizio delle operazioni che erano molto attese da chi vive nel quartiere: la completa manutenzione e riqualificazione del ponte con interventi per potenziarne la struttura, renderla impermeabile e più resistente. Un lavoro complesso che è stato in parte completato con il rifacimento del manto stradale, la ricostruzione dei marciapiedi divelti e il restyling della segnaletica orizzontale. Abbiamo già riaperto il ponte al transito delle auto e ora i cittadini possono percorrerlo dopo le chiusure dei giorni scorsi. I lavori proseguiranno con la sostituzione del calcestruzzo danneggiato e con la riqualificazione della parte sopra il canale, senza disagi per la viabilità. Al termine degli interventi, i cittadini potranno beneficiare di un ponte più sicuro e fruibile", conclude Virginia Raggi. (Rer)